Agropoli, guasto alla rete idrica: città paralizzata

Un guasto ad una condotta idrica ha paralizzato Agropoli. È accaduto intorno alle ore 18 tra via della Libertà e via Alcide De Gasperi.

Strade chiuse e disagi

La grossa fuoriuscita d’acqua ha imposto lo stop alla circolazione, interessando anche via Lombardia, un luogo nevralgico della città.

Sul posto gli agenti della polizia municipale di Agropoli per veicolare il traffico.

Lunghe code si registrano soprattutto in via De Gasperi e via Dante Alighieri interessando anche le strade limitrofe.

Gli operai, prontamente allertati, sono già al lavoro per ripristinare il guasto ma restano i disagi per tantissimi automobilisti.