Agropoli: grande attesa per il ritorno dell’attesissimo Oktoberfest in “Beermania”

Tutto pronto ad Agropoli per il ritorno dell’attesissimo appuntamento con l’Oktoberfest in “Beermania” giunto alla sua 15esima edizione. Il Beermania, storico locale nella suggestiva location del Lungomare San Marco, è pronto a rivivere la tipica atmosfera bavarese dal 9 al 14 ottobre. Beermania, da oltre 20 anni sul territorio cilentano, si è imposto come punto di riferimento per la movida agropolese e non solo e la festa della birra è un vero e proprio fiore all’occhiello.

L’appuntamento è dal 9 al 14 ottobre

Sei serate all’insegna delle tradizioni bavaresi e della musica tradizionale offrendo, così, l’opportunità, a quanti raggiungeranno il locale, di gustare prelibatezze tipiche della Baviera e di assaporare la birra originale dell’Oktoberfest proveniente, direttamente, da Monaco di Baviera.

Un’esperienza quella di Monaco che, ogni anno, Rodolfo Sodano, gestore del Beermania, vive con entusiasmo per scoprire anche le novità da portare sul territorio cilentano. Che tu sia amante oppure no della birra, l’Oktoberfest rappresenta un modo per lasciarsi trasportare da una magica atmosfera tra cibo e folklore. Inutile dire che la birra sarà la protagonista indiscussa delle sei serate.

Il menù

Un menù ricco e variegato per grandi e piccini. Sarà possibile gustare brezel, würstel, crauti, stinco e molto altro, sorseggiando dell’ottima birra da soli o in compagnia circondati da un allestimento a tema che cambia di anno in anno.

Pronti a vivere un’esperienza coinvolgente? Alzate i boccali, Beermania vi aspetta dal 9 al 14 ottobre, sabato e domenica anche a pranzo. Non ci resta che dire: O’zapft is!