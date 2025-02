Agropoli: giudice Aldo Carrato nominato Presidente di sezione della Corte di Cassazione. È originario di Vallo della Lucania

Il giudice Ado Carrato, originario di Vallo della Lucania ma da anni residente ad Agropoli, è stato nominato Presidente di sezione della Corte di Cassazione. La delibera di nomina a Presidente di sezione è stata adottata dal plenum nelle sedute del 5 febbraio 2025.

Carrato, nato a Vallo della Lucania il 5 dicembre 1961, è un magistrato con un’esperienza trentennale ed attualmente consigliere della sezione civile della Corte di Cassazione.

Il ruolo della Corte

La Corte di Cassazione è l’Organo supremo della giustizia, posto al vertice dell’organizzazione giudiziaria. Ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato. È suddivisa in sezioni (tre civili, sei penali, una lavoro) ed è composta da un Primo Presidente che presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze generali, da un Presidente aggiunto, da Presidenti di sezione (titolari e supplenti) e da Consiglieri.

Il messaggio del Comune di Vallo

Il Sindaco Antonio Sansone e il consigliere comunale Antonio Bruno, si sono complimentati telefonicamente, questa mattina, con il giudice Carrato per la sua nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione. “Questa nomina è motivo di orgoglio per Vallo della Lucania e per l’intero Cilento”, ha sottolineato il consigliere Bruno.