Agropoli: giornata di prevenzione per il tumore al seno, visite senologiche gratuite

Un’importante opportunità per la prevenzione del tumore al seno ad Agropoli. Sabato 22 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, presso la sede dell’AVIS comunale di Agropoli, in via Cannetiello n. 26, si terrà una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla diagnosi precoce del tumore al seno.

L’iniziativa, promossa dal Club Rotary Paestum Centenario, in collaborazione con l’AVIS comunale di Agropoli e il patrocinio del Comune di Agropoli, prevede un momento informativo alle ore 9:00, seguito da visite senologiche gratuite con il dottor Gerardo Siano.

L’importanza della prevenzione

Il tumore al seno rappresenta la neoplasia più frequente nelle donne italiane, con circa 55.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno. La diagnosi precoce è fondamentale per migliorare le prognosi e aumentare le possibilità di guarigione. Per questo motivo, è importante sottoporsi regolarmente a visite senologiche e mammografie.

Le visite senologiche gratuite

Per partecipare alla giornata di prevenzione del tumore al seno ad Agropoli, è obbligatorio prenotarsi telefonicamente al numero 0974 271750.