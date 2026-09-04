Agropoli: firmato il protocollo d’intesa per la tutela e il benessere animale

Il comune di Agropoli compie un passo decisivo verso la tutela e il benessere degli animali del territorio. Questa mattina, presso l’aula consiliare “Di Filippo”, è stato ufficialmente siglato il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione “Amici 4 Zampe Agropoli“. L’intesa sancisce la cooperazione tra l’ente pubblico e la realtà associativa locale per la realizzazione di interventi strutturali e iniziative concrete rivolte agli animali d’affezione e alla cittadinanza.

Riqualificazione dell’area sgambamento: sicurezza e comfort per i cani

La prima linea d’azione del protocollo riguarda direttamente la gestione e valorizzazione dell’area di sgambamento cittadina. Lo spazio è destinato a diventare un punto di riferimento per la socializzazione e la convivenza civile tra i proprietari di animali, ma necessita di interventi di adeguamento infrastrutturale.

Il Comune di Agropoli si è fatto carico delle spese per l’esecuzione dei lavori richiesti dall’associazione. Il piano di restyling prevede l’installazione di teli ombreggianti, la messa in sicurezza dell’intero perimetro e dei box presenti, la collocazione di nuove panchine per i visitatori e il posizionamento di cucce idonee per gli animali.

Campagna adozioni e sopralluogo al canile di fine settembre

Il secondo pilastro dell’accordo si focalizza sulla riduzione dell’affollamento nelle strutture di ricovero attraverso una campagna strutturata di incentivo alle adozioni. L’obiettivo primario è garantire massima visibilità agli animali ospitati nel canile convenzionato per facilitarne l’inserimento all’interno di famiglie responsabili.

Per dare operatività al progetto, è già stato programmato per la fine di settembre un primo sopralluogo tecnico presso la struttura del canile. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento diretto di volontari, cittadini e associazioni locali per coordinare le attività di stallo, promozione e adozione.

La soddisfazione dell’Associazione Amici 4 Zampe

A margine della firma, la presidente dell’Associazione Amici 4 Zampe, Ilaria Procida, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, evidenziando il valore strategico della collaborazione istituzionale:

“Oggi per noi è una giornata importante, perché con queste firme celebriamo l’inizio concreto di un percorso in cui abbiamo fortemente creduto e voluto per gli animali e per la nostra città.”

La presidente ha rivolto un ringraziamento formale al Sindaco, al Comandante della Polizia Locale Cauceglia, alla funzionaria Anna Maria Volpe e all’Assessore Elvira Serra, sottolineando la determinazione nell’aver preso in carico una delega complessa e fondamentale per il territorio. Un riconoscimento speciale è stato espresso verso i soci e i volontari che, in soli due mesi di attività, hanno affrontato diverse emergenze sul campo.