Agropoli, affidata l’area sgambamento cani di Viale Lazio: i dettagli

L’area per lo sgambamento dei cani e per l’eventuale stallo temporaneo situata in Viale Lazio, ad Agropoli, si avvia verso una nuova fase gestionale. Il Comune ha completato l’iter amministrativo legato all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, individuando nell’associazione “Amici a 4 Zampe” il soggetto affidatario per la cura e la valorizzazione della struttura cittadina.

Il provvedimento, adottato dall’Area 10 (Politiche Sociali, Giovanili e Pari Opportunità), si inserisce nel solco delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per favorire la tutela degli animali d’affezione e garantire una convivenza civile e decorosa all’interno degli spazi pubblici.

Gli esiti del bando pubblico e i criteri di valutazione

L’iter ha preso il via a seguito della deliberazione di Giunta Comunale, con cui era stato approvato lo schema dell’avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo Settore e alle associazioni operanti nell’ambito della tutela animale e dell’educazione cinofila. Entro il termine di scadenza, fissato per la mattinata del 24 agosto 2026, è giunta ai servizi comunali una sola istanza.

L’istanza è stata presentata dall’associazione “Amici a 4 Zampe”, con sede ad Agropoli in via Carducci. La commissione preposta ha quindi effettuato l’esame della documentazione e la verifica dei requisiti previsti, attribuendo alla proposta progettuale un punteggio finale di 85 su 100 punti complessivi.

Verso la firma della convenzione: durata e dettagli del servizio

Con la conclusione della procedura, il Comune procederà alla convocazione del legale rappresentante dell’associazione, la signora Ilaria Procida, per la formale sottoscrizione dell’accordo.

La convenzione avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di firma, con possibilità di un eventuale rinnovo per un ulteriore anno, subordinato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi pattuiti.