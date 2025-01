Agropoli, FdI: “Elvira Serra passa dagli attacchi alla corte di Mutalipassi”

“È arrivata questa mattina, domenica 12 gennaio, l’ufficialità da parte del sindaco Mutalipassi dell’ingresso in giunta di Elvira Serra e della nomina di Rosa Lampasona a vice sindaco. Ad entrambe le professioniste porgiamo i migliori auguri di buon lavoro, ma sono necessarie delle analisi”.

Così il coordinatore di Fratelli d’Italia Modesto Del Mastro sulle novità nell’amministrazione agropolese.

Le critiche

Del Mastro, già critico nei confronti del nuovo assessore quando ha deciso di passare in maggioranza, torna all’attacco: “Nel 2022 – dice – come partito abbiamo convintamente appoggiato la candidatura di Elvira Serra a sindaco di Agropoli. Abbiamo fatto la nostra parte, partecipando ad una campagna elettorale difficile e condotta contro chi oggi amministra la città”.

“Ricordiamo, a tal proposito, un qualcosa di particolare – continua – dai palchi che abbiamo condiviso, l’allora candidata a sindaco ha più volte attaccato la filiera amministrativa con accuse molto forti. Si parlava di “mani in pasta” e non venivano risparmiati anche termini molto pesanti. Eravamo d’accordo, ovvio, eravamo sullo stesso palco come è giusto che sia. Fratelli d’Italia è stata ad Agropoli con amministratori, parlamentari, donne e uomini di partito che, nessuno escluso, condividevano la strada di Elvira Serra contro un sistema, contro un qualcosa che oggi è diventato “il Sistema”.

“Oggi – conclude Del Mastro – assistiamo all’ennesimo salto, all’ennesimo cambio di casacca da parte di Elvira Serra. Entra in una squadra che ha sempre criticato, tanto nei colloqui privati quanto nei momenti pubblici durante gli incontri e nelle piazze agropolesi. È tutto scritto, fortunatamente, e i cittadini non dimenticano”.