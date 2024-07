Agropoli, estorce denaro al padre, picchiandolo: arrestato 43enne del posto

Il 10 luglio ad Agropoli, i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza della misura cautelare della “custodia in carcere” emessa su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di un 43enne del luogo indagato per “maltrattamenti in famiglia ed estorsione” nei riguardi del padre.

L’attività investigativa dei Carabinieri ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato che più circostanze avrebbe estorto soldi al proprio genitore, malmenandolo.