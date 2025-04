Agropoli: ecco tariffe e priorità per ormeggi temporanei al porto

Il Comune di Agropoli ha reso note le disposizioni relative all’assegnazione di posti di ormeggio temporanei presso il lato destro del primo pontile e la sotto banchina di riva del porto. Le aree interessate presentano un fondale di circa 60 cm.

Tariffe Differenziate per Diportisti e Attività Economiche

La delibera stabilisce una tariffa di € 450,00 per i diportisti e di € 900,00 per le attività economiche operanti nel settore marittimo per l’assegnazione degli ormeggi. L’Amministrazione comunale specifica che l’avvicinamento all’ormeggio dovrà avvenire con elica fuori acqua, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati dal basso fondale.

Periodo di Validità e Ordine di Priorità

L’assegnazione degli ormeggi avrà validità per il periodo compreso tra il 01 giugno 2025 e il 30 settembre 2025. L’assegnazione seguirà il seguente ordine di priorità, nel rispetto dei limiti dimensionali di lunghezza massima pari a 6,50 metri e larghezza massima pari a 2,10 metri:

Residenti nel Comune di Agropoli in regola con i tributi comunali.

in regola con i tributi comunali. Titolari di attività economiche nel settore marittimo con sede legale nel Comune di Agropoli e non morosi con l’Ente.

e non morosi con l’Ente. Non residenti nel Comune di Agropoli.

Modalità e Termini di Presentazione delle Domande

Le domande di assegnazione dovranno essere presentate obbligatoriamente, a pena di esclusione, dalle ore 09,00 del 22 Aprile 2025 alle ore 12.00 del 02 Maggio 2025. Le modalità di presentazione sono le seguenti:

A mano presso il Protocollo dell’Ente, sito in Piazza della Repubblica 3 – 84043 Agropoli , dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. A mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it

Regole Specifiche per la Presentazione delle Domande

Qualora dovessero pervenire più domande dalla stessa PEC, sarà ritenuta valida solo la prima in ordine cronologico, con esclusione delle successive. La stessa regola si applicherà alle domande presentate a mano: ogni utente potrà presentare una sola domanda.

Formazione della Graduatoria e Consultazione della Documentazione

La graduatoria per l’assegnazione degli ormeggi sarà stilata in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande giudicate idonee. Farà fede l’orario di ricezione della domanda al protocollo generale del Comune di Agropoli, sia per le consegne manuali che per le PEC. La documentazione completa è disponibile per il download in formato digitale sul sito web istituzionale dell’Ente: www.comune.agropoli.sa.it.