Agropoli: ecco le iniziative per l’8 marzo, una giornata dedicata a tutte le donne

L’amministrazione comunale di Agropoli, su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità, Elvira Serra, in occasione della Giornata internazionale della donna, organizza due importanti momenti dedicati alla sfera femminile. L’8 marzo, in collaborazione con il Centro Medico solidale “San Giuseppe Moscati” (parrocchia S. Maria delle Grazie), si terrà una mattinata di prevenzione e promozione alla salute (dalle ore 9.00 alle 13.00) attraverso l’espletamento di visite senologiche gratuite. Nel pomeriggio invece, alle 17:30, presso l’aula consiliare ‘A. Di Filippo’, è in programma “Donne per la pace”, incontro giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un approfondimento rispetto alle varie sfaccettature della figura femminile, tra arte, danza, musica e cultura in genere.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «L’Amministrazione ha scelto anche stavolta di celebrare questa giornata in modo significativo, con iniziative pensate per mettere al centro dell’attenzione il rispetto e la salute al femminile».

L’assessore alle Pari Opportunità, Elvira Serra aggiunge: «Sarà un’occasione per occuparsi delle donne concretamente, attraverso visite gratuite, e per dare voce, attraverso la forza della letteratura, alle tante donne in lotta per l’eguaglianza e l’emancipazione».