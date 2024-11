Agropoli: ecco dove sarà ubicata la nuova sede della Polizia Municipale

Sarà realizzata al piano terra della nuova palazzina polifunzionale in via Taverne, dove sono attualmente in corso i lavori, la nuova sede della Polizia Municipale della città di Agropoli.

Lo ha deciso la giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi la scorsa settimana. Così come dichiarato ai microfoni di InfoCilento dal comandante, maggiore Rinaldi.

L’attuale Comando della polizia Municipale, è dislocato in una porzione al piano terra della Casa Comunale che non risponde a pieno alle esigenze di spazio e organizzazione legate alle attività proprie del servizio, nonché alla quantità di personale ad esso assegnato.