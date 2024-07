Agropoli: ecco “Blumarea Holiday Suites”, un’oasi di lusso e tradizione nel cuore del Cilento

“Blumarea Holiday Suites Cilento” non è semplicemente una struttura ricettiva, ma un vero e proprio sogno d’amore concretizzato dalla passione per i viaggi, la bellezza e la tradizione cilentana. Dino e Caterina, cilentani e professionisti del settore turistico da generazioni, hanno infuso in questo luogo tutta la loro anima, creando un ambiente raffinato e moderno, curato in ogni singolo dettaglio. Blumarea Holiday Suites è una struttura unica, una vera perla incastonata tra le splendide coste amalfitane e cilentane. Situata ad Agropoli, a pochi passi dalla suggestiva Baia di Trentova, dal porto turistico e dallo Scoglio di San Francesco, questa oasi di tranquillità si immerge nel verde, sospesa tra cielo e mare, offrendo una vista spettacolare su Capri, il Golfo di Salerno e il borgo antico di Agropoli con il suo Castello Angioino Aragonese.

Ogni angolo di Blumarea racconta una storia di dedizione e attenzione, grazie all’impegno, costante, di Dino e Caterina che sono pronti a garantire un’esperienza di vacanza unica e indimenticabile. Le radici profonde nella tradizione cilentana e nella famiglia si uniscono armoniosamente in un connubio perfetto tra natura, comfort e design. Qui, ogni dettaglio è pensato per offrirvi il massimo del relax e della bellezza, invitandovi a vivere un’esperienza unica e autentica.

Blumarea Holiday Suites offre una vasta gamma di servizi pensati per rendere indimenticabile il vostro soggiorno. Potrete passeggiare nel verde, godere di una vista mozzafiato sul mare o esplorare le meraviglie della costiera cilentana. Ogni servizio è personalizzato per soddisfare ogni vostra esigenza, garantendo comfort e piacere durante tutta la permanenza.

La posizione privilegiata di Blumarea, tra mare e montagna, permette di godere di un clima mite tutto l’anno, rendendo le sue spiagge un luogo ideale per il relax anche in inverno. Il vero fiore all’occhiello, è la possibilità di godere delle bellezze del Cilento. La storia del Cilento rivive attraverso magnifici siti archeologici come Paestum, Velia e la Certosa di Padula, dove è possibile ammirare lo splendore dell’antica Magna Grecia e del medioevo. Ma è soprattutto la natura a incantare i visitatori, come le montagne del Cilento, ricoperte dalla tipica macchia mediterranea, con ulivi secolari, lecci, carrubi e lentischi, si fondono con le spiagge cristalline per creare un paesaggio di incomparabile bellezza.

Blumarea Holiday Suites offre due tipologie di suite, entrambe dotate di terrazzino privato e di tutti i comfort per un soggiorno indimenticabile. Le Suite Superior, con una spaziosa doccia e un ampio bagno, vi regalano un’esperienza di relax senza pari, circondate dalla bellezza naturale del Cilento. Ogni dettaglio è stato curato con materiali naturali e pezzi di design delle migliori maison italiane, creando un ambiente raffinato e accogliente. Perfette per chi cerca un rifugio elegante e rilassante, le Suite Superior vi faranno sentire coccolati e speciali.

Le Suite Deluxe, altrettanto eleganti, dotate di sale da bagno con vasca doccia, offrono tutte le comodità moderne con un’attenzione particolare ai dettagli. Queste suite sono ideali per chi desidera un ambiente raffinato e accogliente, dove ogni particolare è stato studiato per offrire un soggiorno rilassante e piacevole. La combinazione di materiali naturali e design di alta qualità crea un’atmosfera calda e invitante, perfetta per rigenerare il corpo e lo spirito.

Blumarea Holiday Suites vi invita a scoprire un’oasi di pace e bellezza, dove ogni istante è pensato per offrirvi un’esperienza indimenticabile. Venite a vivere il Cilento, dove la tradizione incontra il lusso e la natura abbraccia il comfort. Scegliendo Blumarea Holiday Suites, troverai ospitalità, cortesia, qualità made in Italy, il tutto in una romantica cornice come quella di Agropoli. Vi sentirete a casa, avvolti in un ambiente familiare, caldo, accogliente, scoprendo le tradizioni locali.

CONTATTI