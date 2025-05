Agropoli e Castellabate: al via la pulizia delle spiagge

La bella stagione è pronta a entrare nel vivo e i comuni del Cilento, soprattutto quelli costieri, si stanno attivando per farsi trovare pronti.

Castellabate

Nei giorni scorsi, mezzi meccanici sono entrati in azione a Castellabate per la pulizia e la sistemazione degli arenili. «Interventi fondamentali per garantire la piena fruibilità in vista della stagione balneare», spiega Dalila Russo, consigliere delegato al demanio e all’area marina protetta. «I lavori – ha aggiunto – sono in corso dalla fine di aprile, a conferma dell’impegno costante dell’amministrazione».

Agropoli

Questa mattina, operai della Sarim sono stati al lavoro anche ad Agropoli. In questo caso, gli interventi hanno portato alla rimozione dei rifiuti dalla spiaggia del Lungomare. Sono stati raccolti diversi sacchi di rifiuti, in particolare resti di canne e pezzi di legno trasportati a riva dalle mareggiate, ma non sono mancati anche altri detriti restituiti dal mare.

A Palinuro, invece, è stato il Parco a intervenire per rendere le spiagge sempre più accessibili: nei giorni scorsi sono state posizionate delle passerelle di accesso al litorale, un intervento finalizzato alla tutela della duna.