Agropoli, donna investita in via Pio X

Attimi di paura questa mattina in via Pio X ad Agropoli. Intorno alle 10 una donna del posto è stata investita da un’auto di passaggio. Stando alle prime ricostruzioni la malcapitata stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata colpita da una Fiat Panda in transito.

I soccorsi

La donna è finita violentemente a terra. L’automobilista e alcuni presenti le hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e attivato la centrale operativa del 118.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa. I sanitari dopo averla stabilizzata l’hanno trasferita presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Sul luogo del sinistro, per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità, gli uomini della Polizia Municipale.