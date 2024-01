Agropoli: domani i funerali di Vincenzo Carnicelli. Venerdì quelli di Annalisa Rizzo

Si terranno domani, 25 gennaio, presso la chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli, i funerali di Vincenzo Carnicelli, una delle vittime della tragedia consumatasi nella notte tra domenica e lunedì in via Donizetti. La salma partirà dall’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove si è tenuta l’autopsia, per raggiungere alle 10 la Chiesa, dove il parroco don Bruno Lancuba celebrerà le esequie. I funerali di Annalisa Rizzo, invece, si terranno venerdì alle 15 nella medesima chiesa.

La tragedia

L’autopsia eseguita nel pomeriggio di ieri ha rivelato dettagli sul caso escludendo la tesi dell’omicidio – suicidio. La coppia aveva appena cenato. Tra marito e moglie, 63 anni lui e 43 lei, sarebbe scoppiata una lite dopo che la donna aveva trascorso il sabato notte fuori per rincasare soltanto la domenica sera.

L’uomo avrebbe sferrato 10 coltellate uccidendo la 43enne, ma quest’ultima, con le ultime forze, potrebbe averlo a sua volta colpito con un fendente alla gola. Il decesso di Vincenzo Carnicelli, tuttavia, non è stato istantaneo, è avvenuto dopo tempo.

La tragedia si è consumata di notte, i corpi all’indomani erano già rigidi e il sangue a terra asciutto.

Ieri anche il vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, ha fatto visita ai familiari della donna.