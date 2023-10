Agropoli, domani consiglio comunale: polemiche sul nuovo regolamento

Il prossimo consiglio comunale di Agropoli, in programma domani 5 ottobre, sarà caratterizzato anche dalla discussione sul nuovo regolamento per il funzionamento dell’assise elaborato dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Critiche le minoranze, a partire dal consigliere di opposizione Massimo La Porta, che ha denunciato un tentativo da parte della maggioranza di limitare i tempi di intervento dei consiglieri di minoranza.

Cosa prevede il nuovo regolamento

In particolare, La Porta ha criticato la proposta di ridurre da cinque a tre minuti il tempo a disposizione per interpellanze, interrogazioni e mozioni. Inoltre, il nuovo regolamento prevede che sia obbligatorio il confronto tra il presentatore e il sindaco per queste tipologie di interventi. In questo modo, secondo La Porta, il sindaco potrebbe non presenziare all’assise comunale e far naufragare le mozioni dell’opposizione.

Un altro punto controverso è lo stravolgimento del comma sei del regolamento, che non prevede più che le interpellanze, mozioni e interrogazioni siano discusse in prima battuta. La nuova proposta prevede invece di dare la precedenza a comunicazioni del sindaco, approvazione verbale seduta precedente, proposte delle autorità governative e regionali e questioni attinenti agli organi istituzionali.

“Mai nessuno si era sognato di cambiare a suo vantaggio il regolamento comunale”, ha dichiarato La Porta. “Le regole del gioco se passerà questa cosa verranno stravolte per sempre“.