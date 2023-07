Agropoli dedicherà una via a Gustavo Adolfo Rol

La giunta di Agropoli, presieduta dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deciso di dedicare una via del proprio territorio a Gustavo Adolfo Rol. La strada non aveva ancora una propria toponomastica, ciò recava disagi ai residenti, che non potevano utilizzare un appellativo preciso per designare il proprio indirizzo. “L’amministrazione ha intenzione di onorare la memoria di Gustavo Adolfo Rol, personaggio eclettico, ammirato e stimato in tutto il mondo”, questa la motivazione del provvedimento.

L’attenzione della giunta per la toponomastica

Non è la prima modifica alla toponomastica stradale della giunta Mutalipassi. Quest’anno l’amministrazione ha già assegnato il nome ad un’altra strada con la dedica a Edmondo Giuliano, nativo di Eredita Cilento. In quel caso la volontà fu quella di omaggiare un illustre cittadino cilentano. “Via Isca di Mare” divenne, dunque, via “Edmondo Giuliano”.

Chi fu Rol: mago o ciarlatano?

Rol fu figura certamente controversa. Nacque di famiglia benestante, lascò l’impiego in banca per seguire le proprie passioni, fu raffinato collezionista. Illusionista e fattucchiere, si considerava uno sperimentatore dotato di poteri soprannaturali. Nelle serate in cui dava “prova” dei suoi poteri accettava la presenza di un pubblico selezionatissimo, del quale probabilmente faceva parte anche il grande regista Federico Fellini.

Il compianto Piero Angela si interessò alle performance di Rol e si fece ospitare per ben due volte, in modo da esprimere un giudizio critico e scientifico sulla vicenda. Il noto divulgatore concluse che Rol cercava di spacciare dei trucchi di magia per capacità soprannaturali. Angela si recò addirittura da un altro illusionista, che replicò le “magie” di Rol in modo ancor più sorprendente. Anche il noto mago Silvan sfidò più volte Rol, che declinò sempre gli inviti.