Agropoli: dalle associazioni un nuovo progetto per la valorizzazione dell’area di Trentova – Tresino | VIDEO

Si torna a parlare di sviluppo dell’area Trentova – Tresino ad Agropoli. Questa volta la proposta arriva dalle associazioni del posto, con l’Atletica Agropoli che si è fatta portavoce di un progetto finalizzato al recupero dell’area e dei suoi sentieri. Proprio le locali associazioni si faranno carico, insieme all’Ente pubblico e a privati, di procedere alla manutenzione di Trentova – Tresino per l’avvio di una serie di attività sportive da realizzare in zona, dal trekking all’equitazione, dall’orienteering al tiro con l’arco, e molto altro ancora.

L’iniziativa, presentata sabato mattina presso Palazzo Dogana ad Agropoli, punta anche a realizzare in zona eventi sostenibili e ad evitare speculazioni, garantendo il solo recupero dei casolari già insistenti in zona per attività turistico-ricettive.