Agropoli: cresce l’attesa per l’ultimo appuntamento in musica del Liceo Gatto

Come è ormai consuetudine, i giovanissimi musicisti dell’Orchestra e del Coro del Liceo si esibiranno in un grande concerto a conclusione dell’anno scolastico, martedì 28 maggio alle ore 20.00 sul palco del Teatro De Filippo. Un’occasione per apprezzare il talento e l’impegno degli alunni, guidati dai docenti di strumento e sempre sostenuti dalla Dirigente Dott.ssa Anna Vassallo, con il prezioso coordinamento della professoressa Cristina De Marco.

Un repertorio raffinato

Sul podio, il maestro Alessandro Schiavo dirigerà l’Orchestra ed il Coro in un repertorio appassionante; da Rossini a Verdi, da Puccini alla musica da film, dal repertorio classico napoletano alla musica pop, gli studenti potranno dimostrare il loro entusiasmo e il loro talento.

Omaggio a Pino Daniele

Emozioni che non mancheranno neppure nelle esibizioni dell’Orchestra di chitarre, con un omaggio alla musica di Pino Daniele, e con l’intensa Meditazione dalla Thais di Massenet per Orchestra d’archi e violino solista.

Grandi autori, quindi, per un programma ambizioso, che attinge generosamente dal repertorio classico ma che sa guardare alla contemporaneità, per immergere i giovani musicisti e il loro pubblico nella bellezza della musica di ieri e di oggi.