Agropoli: corso gratuito di lingua spagnola per i giovani dai 16 ai 35 anni

Un corso gratuito di spagnolo: l’iniziativa rientra nell’ambito della programmazione della “Cittadella dei giovani” centro permanente di attività culturali, sociali e artistiche, formative e semi-professionali, promosse dall’assessorato alle Politiche Giovanili in stretta collaborazione con il Forum dei Giovani, presieduto da Alessandro Abbruzzese.

Il corso è riservato ai giovani dai 16 ai 35 anni, così come indicato dal libro bianco della Commissione europea, che potranno seguire 30 ore di lezione, 15 da remoto e 15 in presenza, all’interno della sede che verrà messa a disposizione dall’ente. Il corso sarà tenuto dalla docente di spagnolo, la prof.ssa Giuseppina Coccaro, che da ‘cittadino attivo’ ha deciso di prestare la sua attività lavorativa a titolo gratuito. Il modulo per presentare istanza di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale dell’ente e andrà inviato, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, direttamente all’indirizzo mail della docente che avrà cura di organizzare le lezioni.

«Proseguono gli scambi virtuosi tra cittadini attivi che decidono di aderire al nostro progetto della Cittadella dei giovani creando un elemento importante di contatto con i ragazzi che hanno un’opportunità unica che invitiamo a cogliere al volo – è il commento congiunto del sindaco, Roberto Mutalipassi e dell’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Giovanna D’Arienzo – Proponendo lezioni di spagnolo gratuito e anche altri corsi che verranno presto attivati si continuerà ad allargare uno spazio in cui conoscere e apprendere cose nuove e utili».