Agropoli, revocato grado di “maggiore” a Sergio Cauceglia

Il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato dal comune di Agropoli nel 2021 sarebbe in contrasto con quello regionale, in particolare nella parte in cui si fa riferimento all’assegnazione dei distintivi di grado. Per questo motivo l’attribuzione del grado di Maggiore a Sergio Cauceglia, per tutti Maurizio, sarebbe “contra legem”.

Le contestazioni

A segnalare il caso è stato il vicecomandante dei caschi bianchi di Agropoli, Valentina Nastari, che attraverso una Pec ha invitato il sindaco, Roberto Mutalipassi, e il comandante Antonio Rinaldi, a prendere atto della situazione e ad apportare le necessarie modifiche al regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale.

In conseguenza di tutto ciò, il Comandante Rinaldi ha firmato un atto con il quale attribuisce il grado di “capitano“, in luogo di quello di “maggiore” (di fatto un passo indietro nella scala gerarchica) all’agente Cauceglia, proponendo al contempo una modifica al regolamento comunale.

La situazione nel comando di Agropoli

Per Sergio Cauceglia un nuovo colpo inferto alla carriera negli ultimi mesi. Da anni in servizio ad Agropoli, durante l’amministrazione Coppola era stato nominato comandante della Polizia Municipale, carica che gli è stata revocato dal sindaco Roberto Mutalipassi il quale aveva nominato al suo posto il capaccese Antonio Rinaldi.

Una scelta che aveva provocato non poche polemiche tanto che diversi cittadini erano pronti a mobilitarsi per la sua causa. Sulle nomine del nuovo comandante e vicecomandante erano state oggetto di discussione, con i sindacati che avevano presentato ricorso.