Maurizio Cauceglia nuovo comandante dei vigili di Agropoli, gli auguri del sindacato

Il nuovo Comandante del corpo di Polizia Municipaledi Agropoli è Maurizio Cauceglia. Cinquantaquattro anni, laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza, per oltre un decennio responsabile del nucleo di polizia giudiziaria, tutela territorio ed ambiente della polizia locale di Agropoli nonché responsabile ufficio contenzioso amministrativo e giurisdizionale del comando.

Negli ultimi due anni ha ricoperto l’incarico di vice comandante della polizia locale e sostituto funzionario della posizione organizzativa. Dal 01 settembre 2020 è comandante della polizia locale del comune di Agropoli.

«Al nuovo Comandante giunga il saluto e l’augurio di buon lavoro da parte della Segreteria Provinciale della FP CGIL DI SALERNO. Uomo competente, dallo straordinario spessore umano e professionale, ha già dimostrato di avere le carte in regola e la determinazione giusta per ricoprire al meglio il prestigioso ruolo che è stato chiamato a svolgere. La sua piena conoscenza della città e delle sue dinamiche sarà requisito importante per il lavoro del Comando nel garantire ancora di più vicinanza, attenzione e aiuto alla cittadinanza», fanno sapere dal sindacato.