Agropoli, conclusa con successo la selezione Optimist: formate le squadre per mondiali e europei

Agropoli ha salutato la conclusione della Seconda Selezione Nazionale Optimist, organizzata dalla Lega Navale Italiana Agropoli dal 26 al 29 aprile 2025. Dopo quattro intense giornate di regate, il percorso verso i grandi appuntamenti internazionali della stagione si è definitivamente tracciato.

La giornata

Il quarto giorno ha visto il completamento del programma previsto: partenza poco dopo le 11, con un vento iniziale sugli 8 nodi che è poi salito progressivamente fino a toccare i 12 nodi. Le condizioni ideali hanno permesso di disputare tutte e quattro le prove in programma, chiudendo così con tredici prove complessive tra la Prima Selezione di Marina di Ravenna e questa Seconda ad Agropoli. Una selezione lunga e impegnativa, che ha visto la classifica ridefinirsi prova dopo prova, in particolare nelle posizioni dalla terza in poi.

Formate le squadre mondiali e europei

Al termine di questo percorso sono stati ufficialmente selezionati i cinque atleti che difenderanno i colori azzurri al Campionato Mondiale Optimist, in programma a Portoroz, in Slovenia, dal 26 giugno al 6 luglio 2025. A comporre la squadra saranno Andrea Demurtas e Jesper Karlsen, entrambi della Fraglia Vela Riva, Giovanni Montesano del Sirena Club Nautico Triestino, Cristian Castellan della Società Triestina Sport del Mare e Pietro Lucchesi della Lega Navale Italiana Ostia.

Per quanto riguarda invece il Campionato Europeo Optimist, che si disputerà a Cesme, in Turchia, dal 28 maggio al 4 giugno 2025, l’Italia sarà rappresentata da sette atleti, selezionati in base alla classifica finale. Si tratta di Tommaso Cucinotta della Lega Navale Italiana Ostia, Filippo Noto della Società Canottieri Marsala, Nicola Di Pilla del Circolo Vela Bari e Matteo Ravaioli del Circolo Velico Ravennate, insieme alle ragazze Irene Faini del Centro Nautico Bardolino, Annalie Meoni della Fraglia Vela Malcesine e Nina Cittar della Società Triestina Sport del Mare.

Soddisfatto ma consapevole del lavoro che attende i giovani azzurri, il tecnico nazionale della Classe Optimist Marcello Meringolo ha commentato così la fine della selezione:

“È stata una selezione molto combattuta, soprattutto è stato difficile mantenere la concentrazione fino alla fine. Tante le conferme rispetto allo scorso anno e qualche addio alla maglia azzurra doloroso. La nota positiva è aver visto diversi nati nel 2013 battagliare fino alla fine con i migliori. Ci aspettano due mesi molto intensi con i selezionati.”

Con la conclusione delle selezioni nazionali si chiude una fase fondamentale della stagione Optimist 2025, che ora guarda con entusiasmo agli appuntamenti internazionali.