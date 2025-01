Agropoli, Comune punta a potenziare l’area fitness del parco pubblico “Bonifacio”

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha finanziato anche per l’anno 2024 i comuni italiani per lo svolgimento di attività socio educative in favore dei minori, per un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, tra i tanti beneficiari anche il centro cilentano di Agropoli.

La destinazione dei fondi

Il comune retto dal sindaco Roberto Mutalipassi è risultato beneficiario di € 21.620,87 per la corrente annualità. È intenzione dell’Amministrazione destinare questi fondi per dar seguito allo sviluppo e al potenziamento dell’area fitness già esistente, implementando le attrezzature e i servizi per lo svolgimento delle attività per minori all’area aperta.

La finalità è di promuovere stili di vita sani e attivi tra gli adolescenti, di migliorarne la coordinazione e la motricità, di rafforzare il senso di coesione sociale, di stimolare la collaborazione ed il lavoro di gruppo e di migliore le competenze relazionali.