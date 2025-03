Agropoli Comune europeo dello Sport 2027: pubblicato avviso per le associazioni sportive

La città di Agropoli ha presentato la propria candidatura per diventare Comune europeo dello Sport per l’anno 2027; il progetto è promosso da ACES Europe – Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport e si pone l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea, in particolare verso i bambini, gli anziani e i disabili.

Avviso pubblico per le associazioni sportive

L’Ente guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi ha avviato un percorso partecipato per la raccolta di tutti i dati utili alla realizzazione del dossier di candidatura a Comune Europeo dello sport per l’anno 2027, essendo le associazioni/società sportive le vere protagoniste dello sport.

Il Comune pertanto ha invitato le associazioni/società sportive che abbiano interesse a compilare il modulo allegando la documentazione richiesta nell’avviso consultabile sul sito istituzionale dell’ente entro e non oltre le ore 12.00 del 17 marzo 2025. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del servizio sport, dott. Giuseppe La Porta, presso l’ufficio sport sito in Piazza della Repubblica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì, o scrivere ai seguenti indirizzi email: agropoliperlosport@gmail.com personale@comune.agropoli.sa.it.