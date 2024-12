Agropoli: completato il restyling di Via Carmine Rossi

Completato il restyling di Via Carmine Rossi ad Agropoli, questa mattina, sabato 21 dicembre, la cerimonia di inaugurazione.

Gli interventi hanno previsto il consolidamento del costone con realizzazione di un muro di contenimento e sovrastante ampliamento della sede stradale, la messa in opera di un nuovo marciapiede in prosecuzione di quello esistente e la realizzazione di uno slargo che funge da belvedere. Infine, il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione. I lavori hanno interessato il lato destro di viale Carmine Rossi, in direzione del centro storico.

Presente il sindaco, Roberto Mutalipassi che si è detto soddisfatto: “Un’opera importante che giunge a compimento dopo un iter molto lungo, Viale Carmine Rossi ha finalmente un nuovo volto.”