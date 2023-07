Sono terminati i lavori di restyling di Piazza Gallo, all’ingresso nord del Lungomare di Agropoli. L’area dove insiste l’anfiteatro è stata decorata con i colori simbolo della pace.

Non solo: è stato eseguito un intervento di sistemazione della vegetazione circostante. Inoltre in zona è posizionato anche l’infopoint che precedentemente era posizionato in un altro punto del Lungomare San Marco.

Piazza Gallo durante la stagione estiva ospiterà anche piccoli eventi e manifestazioni.