Agropoli, completati i lavori di messa in sicurezza di viale Carmine Rossi

E’ in programma sabato 21 dicembre alle ore 10.00 l’inaugurazione dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento di viale Carmine Rossi, ad Agropoli.

I lavori

Gli interventi hanno previsto il consolidamento del costone con realizzazione di un muro di contenimento e sovrastante ampliamento della sede stradale, la messa in opera di un nuovo marciapiede in prosecuzione di quello esistente e la realizzazione di uno slargo che funge da belvedere. Infine, il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione. I lavori hanno interessato il lato destro di viale Carmine Rossi, in direzione del centro storico.

«Viale Carmine Rossi ha finalmente un nuovo volto. Un’opera importante che giunge a compimento dopo un iter molto lungo, non tanto per la complessità dello stesso ma per i ricorsi che si sono innescati e che alla fine si sono risolti a favore del nostro Comune.

Oltre all’allargamento del tratto stradale, che agevola il transito a doppio senso delle vetture, è stato ottenuto un nuovo punto panoramico dal quale è possibile ammirare un tratto di costa di Agropoli».