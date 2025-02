Agropoli cerca un gestore per il chiosco del Parco “Liborio Bonifacio”

Il Comune di Agropoli ha pubblicato un bando di asta pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del chiosco situato all’interno del Parco “Liborio Bonifacio” in Via Taverne. L’iniziativa mira a riqualificare l’area e offrire un punto di ristoro qualificato ai frequentatori del parco.

Dettagli della Concessione

Il bando riguarda la gestione di un chiosco prefabbricato di circa 21,35 mq, composto da un’area principale, servizi igienici, un laboratorio per la preparazione degli alimenti e un deposito. L’immobile viene concesso “a corpo” e non “a misura”, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese all’adeguamento edilizio, urbanistico e strutturale dello stabile, compresa la realizzazione degli impianti idrico-sanitario ed elettrico, previa autorizzazione comunale. Sarà inoltre suo compito allestire l’area bar-ristoro.

Oltre alla gestione del chiosco, il concessionario sarà responsabile della manutenzione ordinaria e della pulizia degli spazi aperti annessi, per un perimetro di 1 metro intorno al chiosco e 3 metri antistanti, nonché del servizio di guardiania dell’intera struttura e della gestione quotidiana dei servizi per gli utenti del parco.

Condizioni Economiche e Durata

Durata della concessione: 6 anni, rinnovabili per ulteriori 6 anni previa autorizzazione del Comune.

6 anni, rinnovabili per ulteriori 6 anni previa autorizzazione del Comune. Canone annuo a base d’asta: € 3.600,00 (tre mila seicento euro), escluse le utenze (acqua, luce, ecc.). Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto alla base d’asta.

€ 3.600,00 (tre mila seicento euro), escluse le utenze (acqua, luce, ecc.). Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto alla base d’asta. Modalità di pagamento: Il canone dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate, entro il giorno 10 del mese in corso.

Chi può partecipare?

Sono ammessi a partecipare operatori economici iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con l’indicazione nell’oggetto sociale delle attività relative alla ristorazione. I partecipanti devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla legge (D.Lgs. 36/2023). Non sono ammessi soggetti con debiti pregressi verso il Comune o reiteratamente inadempienti.

Oneri a carico del concessionario

Oltre al canone, il concessionario dovrà farsi carico dei seguenti oneri:

Custodia e vigilanza dei locali.

Conduzione diretta dell’immobile con personale adeguato.

Manutenzione e perfetta efficienza degli impianti tecnologici.

Manutenzione dei locali e delle aree antistanti nelle migliori condizioni di igiene e pulizia.

Possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande.

Acquisizione delle autorizzazioni e licenze necessarie.

Voltura delle utenze.

Assicurazioni (RCTO, Incendio rischio locativo, assicurazione affitto per morosità).

Divieto assoluto di attività connesse al gioco d’azzardo.

Come presentare l’offerta

Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire al Comune di Agropoli – Ufficio Protocollo – entro e non oltre le ore 12:00 del 24 marzo 2025. La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere inserite in due distinti plichi sigillati, inseriti a loro volta in un unico plico più grande.