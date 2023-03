Agropoli celebra l’8 marzo con la Notte Rosa

Il prossimo mercoledì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, Agropoli organizza la “Notte Rosa – Universo Donna prima edizione”. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Assessorato agli Eventi, sarà un pomeriggio interamente dedicato alle donne.

Un percorso itinerante tra cultura, arte e benessere

La manifestazione prevede un percorso itinerante che si snoderà dal centro della città, con partenza dalla suggestiva Piazza Vittorio Veneto, fino al borgo antico di Agropoli. Lungo il tragitto, le donne potranno partecipare a numerose attività che spazieranno dalla cultura all’arte, alla musica, alla danza e al benessere.

L’universo femminile al centro della scena

La “Notte Rosa – Universo Donna” sarà un’occasione per celebrare l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature, con attività pensate appositamente per le donne. L’evento si propone di valorizzare il ruolo delle donne nella società e di offrire loro un momento di svago e di riflessione.

Conclusioni

La “Notte Rosa – Universo Donna prima edizione” rappresenta un’opportunità unica per le donne di Agropoli e non solo, di trascorrere una serata all’insegna del divertimento e del benessere. Un evento che celebra la femminilità e che promuove il valore delle donne nella società.