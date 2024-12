Agropoli, cartellone natalizio: l’assessore Roberto Apicella risponde alle critiche

Ad intervenire sulle recenti critiche dei cittadini agropolesi, ma anche di numerosi commercianti sulla scelta degli eventi natalizi, e in particolare su quella che sta vivendo la piazza in questi ultimi anni, è l’assessore al commercio, turismo ed eventi, Roberto Apicella che rimarca la sua fiducia nel SIAD.

Strumento che, da un lato, assolve a una funzione integrativa degli strumenti urbanistici, introducendo la disciplina di dettaglio su specifici punti inerenti alle localizzazioni commerciali, e, dall’altro, ha una capacità regolatoria tendenzialmente esaustiva, tale da contenere l’intera disciplina per la localizzazione di strutture di commercio sull’area interessata, assorbendo in sé la frammentazione della disciplina urbanistica e commerciale in atti distinti.

Dunque per l’assessore Apicella il SIAD potrebbe essere lo strumento per dare respiro al commercio agropolese, ma ci vuole tempo rimarca ai microfoni di InfoCilento.