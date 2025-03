Agropoli, camera iperbarica nel presidio ospedaliero: Vincenzo De Luca “scarica” su Direttore Amministrativo | VIDEO

La camera iperbarica presso l’ospedale di Agropoli sembra ancora un miraggio per chi spera di vederla entrare in funzione. La vicenda è iniziata nel 2021, quando il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ne annunciò la realizzazione in occasione di una visita all’ex discarica di Gorgo. Il servizio sembra essere una chimera.

Sono trascorsi quattro anni dall’annuncio, ma il servizio non è ancora disponibile, nonostante l’iter progettuale sia partito nel 2022. Sono passati quattro anni e della camera iperbarica non c’è traccia. Un barlume di speranza era apparso dopo le parole rilasciate lo scorso anno dal governatore ai microfoni di InfoCilento, ma la situazione attuale, e soprattutto quella futura, lasciano poco spazio all’ottimismo.

In occasione dell’inaugurazione della nuova Tac dell’ospedale di Battipaglia, infatti, lo stesso De Luca ha confermato la volontà di attivare la camera iperbarica di Agropoli, ma ha anche rimandato alla direzione sanitaria le responsabilità dei ritardi.

L’iter

Purtroppo l’iter è stato più volte bloccato da una serie di problematiche: l’ultima ha riguardato la modifica dei costi di acquisizione dell’apparecchiatura, che ha portato a bloccare la gara d’appalto per bandirne una nuova. Tuttavia, l’installazione della camera iperbarica presso l’ospedale civile di Agropoli resta confermata, poiché l’atto aziendale ne contempla l’attivazione