Agropoli: busta piena di escrementi lanciata contro abitazione di piazza Moio, si cercano i responsabili

Una busta piena di escrementi lanciata contro un’abitazione sita in piazza Moio, nell’omonima frazione di Agropoli. È successo questa mattina, quando ignoti hanno compiuto quello che si ipotizza possa essere un atto vandalico all’indirizzo di uno stabile che ospitava al pian terreno un noto pub e dove insistono abitazioni e lo studio legale di un professionista della zona, già candidato alle ultime elezioni comunali.

Un gesto senza spiegazioni

Difficile da comprendere chi e perché abbia gettato la busta all’indirizzo del cancello dell’abitazione. Ma non si esclude che possa essere stata persa da un camion per la raccolta dei rifiuti. Fatto sta che gli schizzi hanno imbrattato l’esterno e il cortile dell’abitazione, diffondendo odori nauseabondi nell’aria.

“Non so perché è per quale motivo hanno fatto un gesto simile, non abbiamo mai fatto male e nessuno”, il commento del proprietario dell’abitazione.

Le indagini

Del caso saranno informate anche le autorità affinché possono indagare sul caso e provare ad individuare i responsabili di un episodio accaduto tra l’altro in pieno giorno. Proprio per la dinamica sarebbe da escludere un gesto volontario.