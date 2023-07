Agropoli, botte da orbi in via Pio X

Rissa all’alba in via Pio X ad Agropoli. Un gruppo di persone, tutti giovani, hanno iniziato a suonarsele di santa ragione. È accaduto poco prima delle sei. Schiamazzi e urla hanno svegliato i residenti che, accortisi di quanto stava accadendo, hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto, per riportare la calma e identificare i soggetti coinvolti, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli con tre pattuglie.

La lite

Difficile da comprendere cosa sia realmente accaduto, durante la lite uno dei ragazzi è finito a terra ed è stato colpito ripetutamente gli altri presenti che non sarebbero comunque persone della zona. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo preoccupante.

I precedenti

Quella avvenuta all’alba in via Pio X non è la prima rissa avvenuta ad Agropoli durante questa stagione estiva. Nelle scorse settimane due episodi si sono verificati in pieno centro, in Corso Garibaldi.

Prima una lite tra donne finite alle mani dinanzi un’attività di ristorazione e poi tra alcuni ragazzi nella medesima zona.