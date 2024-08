Agropoli, bilancio attività amministrativa dell’assessorato alle politiche sociali: parla l’Ass. Vanna D’Arienzo | VIDEO

Attivo, anche quest’anno, il servizio “Spiaggia solidale”. Una mano tesa ai più deboli, un appuntamento importante che si rinnova grazie alla collaborazione tra pubblico e privato». La “Spiaggia solidale” ogni anno vede un’utenza sempre crescente dando risposte a persone con disabilità, come per minori che possono godere di un posto al sole in maniera completamente gratuita.

La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e sedie, con discesa a mare idonea che consente di entrare in acqua e fare il bagno grazie anche al nuovo presidio See Track installato lo scorso anno. La domanda, reperibile sul sito web istituzionale www.comune.agropoli.sa.it, corredata dalla documentazione richiesta deve essere presentata al Comune di Agropoli, Ufficio Protocollo, con consegna a mano o inviata all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. Inoltre,a breve, saranno ci sarà la possibilità di aderire alle attività ludico ricreative al Centro Visite Trentova – Tresino, in località Moio, previste nell’ambito del progetto di Servizio Civile Universale “Crescendo”. Un programma rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che verrà attivato dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Il modulo d’iscrizione è a disposizione presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Agropoli in orario di ufficio. Il progetto è rivolto ad un massimo di venti bambini, la fruizione è completamente gratuita. Le domande saranno accettate secondo l’ordine di protocollo fino al numero massimo di

minori previsti.