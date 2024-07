Agropoli, “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, un evento per prevenire l’annegamento

In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento si è svolto ieri, presso la spiaggia del lido Tre conchiglie di Agropoli l’evento “Bandiere blu: al mare in sicurezza”. Durante l’evento sono state messe in atto diverse dimostrazioni di salvataggio, con le spiegazione passo dopo passo sulle manovre di salvataggio effettuate dagli operatori compenti e formati per il primo soccorso in acqua e sulla spiaggia.

Hanno partecipato all’evento il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, l’assessore all’ambiente e alla sanità Rosa Lampasona, il comandante della capitaneria di porto Alessio Manca, il presidente della società nazionale di salvamento sezione Agropoli Castellabate Nicola De Stefano, il presidente della cooperativa Poseidon Agropoli Pasquale Abbruzzese e alcuni membri della Croce Rosse Italiana comitato di Agropoli.