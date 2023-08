Agropoli, attivazione parcheggio automatizzato: favorevoli o contrari? | VIDEO

In via di ultimazione i lavori che permetteranno l’attivazione del sistema di automazione presso il parcheggio “Landolfi”. Così come annunciato nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha provveduto a dotare l’area parcheggio prossima al centro cittadino di un sistema in grado di controllare il transito delle vetture in entrata ed in uscita.

Il costo sarà di € 2,00 per la prima ora e di € 1,00 per le ore successive. Sarà possibile sostare gratuitamente all’interno dell’area parcheggio per un massimo di 45 minuti giornalieri, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, durante l’intero arco dell’anno. I residenti potranno sottoscrivere un abbonamento annuale, per un costo di € 120,00, pari a 0,33 centesimi di euro al giorno, fruibile per tutte le aree della città adibite a parcheggio, tramite apposita piattaforma on line pass.brav.it oppure presso gli uffici dell’Agropoli Cilento Servizi,

Abbiamo chiesto il parere a cittadini e turisti.