Agropoli, arrestato a Rimini topo d’appartamento

Il 12 ottobre, a Rimini, i Carabinieri della locale Stazione, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 43enne ebolitano, indagato per furti consumati in abitazioni di Agropoli.

L’arresto

I colpi si sono verificati tra giugno e luglio 2024. L’uomo è stato individuato quale presento autore di tali delitti a seguito dell’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Agropoli.

Tali controlli, del territorio continueranno al fine di contrastare il fenomeno dei furti in sinergia tra il personale dell’Arma dei Carabinieri coordinati dal Comando Provinciale di Salerno e la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

Proprio di recente si sono registrati ulteriori episodi che hanno messo in allarme la comunità.

«Oltre a manifestare la vicinanza e solidarietà a chi ha subito questi atti, voglio cogliere l’occasione per raccomandare a tutti, come fatto anche in altre occasioni, di rivolgersi sempre alle forze dell’ordine per segnalare qualsiasi situazione sospetta in modo che possano loro, organo preposto, intervenire e compiere le azioni del caso». Così il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi.