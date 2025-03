Agropoli, aree di sosta a pagamento: ecco i dettagli sulle tariffe

La giunta comunale di Agropoli ha approvato una delibera che definisce le aree di sosta a pagamento e aggiorna le tariffe per l’anno 2025.

Dettagli sulle nuove aree e tariffe

La delibera individua 24 aree di parcheggio a pagamento, contrassegnate in blu, e 3 aree riservate ai camper. Le tariffe sono differenziate in base alla zona e al periodo dell’anno, con fasce orarie che variano a seconda della posizione.

Ecco le diverse fasce tariffarie

Fascia A (Area di parcheggio di piazza Merola, via Colombo via Piave, viale Europa, via Pecora, via Chili, via Pio X): 1,00 €/ora

Fascia B (Aree di parcheggio Piazza Gallo, Lungomare, Porto, Castello): 2,00 € la prima ora, 1,00 € le ore successive

Fascia C (Area di parcheggio Landolfi): 1,00 € la prima ora, 0,50 € le ore successive

Fascia D: 2,00 € per l’intera giornata

Fascia E (Area di parcheggio Guariglia – Cineteatro): 3,00 € per l’intera giornata

Fascia F: 2,00 € dalle 8:00 alle 14:00 e 2,00 € dalle 14:00 alle 20:00

Fascia G: 2,50 € la prima ora, 1,50 € le ore successive

La delibera specifica anche i periodi e gli orari di vigenza per ciascuna fascia tariffaria e area di parcheggio, con alcune zone che prevedono la sosta gratuita per un periodo limitato (15-60 minuti) in determinate fasce orarie.

Abbonamenti

Sono previste diverse tipologie di abbonamento, pensate per venire incontro alle esigenze di residenti, pendolari e turisti:

Residenti Agropoli: da 60,00 € a 120,00 € (annuale)

Non Residenti: da 30,00 € (quindicinale) a 180,00 € (annuale)

Abbonamenti specifici per attività commerciali e portuali, titolari di posto barca e strutture ricettive.

Inoltre, è previsto l’accesso gratuito ai pescatori titolari di licenza di pesca o loro dipendenti.

Altre disposizioni

Ulteriori dettagli

Un periodo di esenzione dal pagamento di 15 minuti nei parcheggi a sbarre; accesso gratuito all’area di parcheggio delimitata dal sistema a sbarre per i portatori di handicap titolari di posto barca, con stalli riservati anche al di fuori delle sbarre; conferma dei parcheggi gratuiti di cortesia “Parcheggi Rosa” per donne in gravidanza o chi accompagna minori fino a 2 anni.

La giunta comunale stima un introito di 1.000.000,00 € derivante dalle aree di sosta a pagamento e ha incaricato l’Area di Vigilanza, l’Ufficio Manutenzione e l’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi di applicare la delibera.