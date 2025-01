Agropoli, area di sgambamento e randagismo: “Bisogna prendere seri provvedimenti”

“Il randagismo e il benessere animale non devono essere solo parole da usare nelle campagne elettorali, spiacente per voi, ma è una delle competenze che vi riguardano”. Sono le parole di Ilaria Procida, volontaria e componente del gruppo “Amici a quattro zampe Agropoli”, da sempre impegnata per il recupero e la difesa dei pelosetti sull’intero territorio, e rivolte al sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi. “Si litiga tra volontari per salvare gli animali vaganti, ma non sempre tutti possono fare qualcosa ed è giusto che chi è responsabile affronti con la dovuta serietà e competenza ciò che gli spetta di dovere! “, sottolinea l’attivista.

La rabbia dei cittadini

Nel post anche il contenuto del messaggio inviato al primo cittadino in cui si evidenziano le criticità dovute alla scarsa attenzione per il randagismo e si evidenzia la responsabilità del primo cittadino.

“Sono profondamente delusa, perché in tanti anni non comprendo come mai nessuno ascolta, eppure per competenze rientra nei vostri compiti! “, scrive Ilaria Procida al sindaco.

Area sgambamento nel degrado

Ma al centro delle polemiche c’è anche altro, come il progetto di realizzazione di un canile. Ma ad oggi nulla di concreto è stato fatto. Nel 2021, inoltre, con l’amministrazione guidata da Adamo Coppola, si inaugurò un’area sgambamento per gli amici a 4 zampe che ad oggi versa in condizioni di abbandono e necessita di una riqualificazione.

Le telecamere di InfoCilento si sono recate sul posto per documentare, insieme ad Ilaria Procida, lo stato dei luoghi e portare all’attenzione dei cittadini quella che è la situazione in città.

Intanto è previsto per il prossimo martedì 14 gennaio un incontro presso la casa comunale con il sindaco Mutalipassi per discutere di questa problematica.