Agropoli, Antonio Ferrara firma con il Benevento

Nuova avventura per il calciatore agropolese Antonio Ferrara. Dopo una lunga militanza tra le file del Taranto, l’ex capitano dei pugliesi ha firmato in queste ore per il Benevento.

Il difensore classe ’99 ha disputato diversi campionati di Serie C.

Adesso si prospetta uno step ulteriore per la sua carriera, con una società ambiziosa che ha passati recentissimi nella massima serie e continua ad investire per poterci ritornare quanto prima possibile.

Il calciatore è già a disposizione dell’allenatore Gaetano Auteri, pronto a giocarsi le sue carte per trovare un posto da titolare in una rosa ampia e molto forte.

Tutto pronto per questa nuova avventura, con il popolo Agropolese pronto a seguire le vicissitudini del proprio concittadino.