Agropoli: annunciato il programma degli eventi

Svelato il programma degli eventi della città di Agropoli. La novità di quest’anno è costituita dal fatto che non si tratta del cartellone delle proposte previste per la sola estate 2024 ma include le iniziative a tutto il 2025.

Si tratta dell’ossatura del programma annuale, con eventi tradizionali e di successo che sono entrati a pieno titolo tra quelli di grande richiamo e maggiormente attrattivi. A questi si accosteranno, di volta in volta, quelli legati alla stagione o al periodo di riferimento. Giusto per fare qualche esempio: il Natale delle meraviglie e il capodanno in Piazza, il Carnevale, gli eventi “Agropoli, città dello sport” in primavera, le Notti blu, il Settembre Culturale, la stagione teatrale del “De Filippo” e così via.

Ci sono poi delle sorprese rappresentate ad esempio dal ritorno dell’Assalto dei turchi piuttosto che del Presepe vivente… A questi si aggiungeranno eventi di varia tipologia legati a musica, cultura, sport, natura e quant’altro che faranno sì che Agropoli possa essere sempre più riconosciuta quale città viva tutto l’anno, in grado di accogliere al meglio turisti e visitatori in estate, quando è già frequentata da tante persone soprattutto grazie al suo mare Bandiera blu e alla bellezza dei luoghi, così come in altri periodi dell’anno con l’obiettivo della destagionalizzazione, operazione quest’ultima sperimentata con successo in questi ultimi mesi che ha visto un notevole incremento di presenze rispetto al 2023.

Altra novità è rappresentata dal rinnovo del portale ViviAgropoli.it (in via di ultimazione) che contiene tutte le iniziative che vengono svolte sul territorio comunale. Ad arricchire il programma eventi dell’estate 2024 sono previsti degli spettacoli all’interno dell’Arena del mare da realizzare nell’area mercatale di via Sandro Pertini.

L’Ente propose nelle scorse settimane una manifestazione di interesse a seguito della quale è stato individuato il soggetto gestore. Seguiranno aggiornamenti a riguardo nei prossimi giorni.

La soddisfazione degli amministratori per il programma degli eventi ad Agropoli

«Per l’estate 2024 – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – saranno numerose le proposte che cercano di accontentare i gusti di giovani e meno giovani. Andiamo a riproporre un format già provato lo scorso anno che tocca le varie aree della città con iniziative di diversa tipologia che spazia tra le numerose categorie artistiche. Abbiamo scelto di ampliare il programma includendo gli eventi, almeno i principali, fino al 2025. Una scelta in chiave turistica per dare modo di conoscere a chi vuole venirci a trovare di sapere con anticipo le iniziative che si svolgeranno. Il programma in costante aggiornamento sarà arricchito con le proposte meritevoli e valide che perverranno all’ente. L’obiettivo primario è ampliare la visuale e divenire tra le città riferimento per il divertimento e l’intrattenimento a sud di Salerno».

«Il programma eventi di Agropoli sarà concepito come un programma annuale, offrendo ai turisti la possibilità di pianificare le proprie vacanze con largo anticipo e preferire Agropoli rispetto ad altre destinazioni. Grazie al restyling del portale ViviAgropoli.it, che sarà pronto nei prossimi giorni, il programma eventi sarà accessibile online tutto l’anno e aggiornato costantemente per riflettere le attività e gli eventi disponibili in ogni periodo. Questo nuovo approccio non solo garantirà una maggiore trasparenza e accessibilità per i nostri visitatori, ma contribuirà significativamente alla nostra strategia di destagionalizzazione del turismo. L’amministrazione Mutalipassi sta già ottenendo ottimi risultati in questo ambito: nei primi mesi del 2024, infatti, le presenze turistiche in città sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2023. Inoltre, sono entusiasta di annunciare il ritorno di alcuni eventi tradizionali che rappresentano un forte richiamo per turisti e residenti. Questi eventi, insieme al programma annuale e al costante aggiornamento del portale ViviAgropoli.it, ci permetteranno di valorizzare Agropoli come destinazione turistica di eccellenza in ogni stagione dell’anno. Invito tutti a visitare il nostro portale e scoprire la ricchezza di eventi e attività che la nostra città ha da offrire. Sono certo che questa nuova modalità di gestione del programma eventi rappresenterà un ulteriore passo avanti nel rendere Agropoli una meta turistica ambita e viva tutto l’anno» è il commento dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella.

2024

GIUGNO

28 – 29 GIUGNO

BORGO VIVO

Centro storico

Manifestazione itinerante con artisti di strada, musica live, mercatini artigianali ed animazione

a cura di: Associazione Borgo Vivo

30 GIUGNO

GARA DI PESCA

a cura di: Lega Navale Italiana sez. Agropoli

LUGLIO

Dal 1 al 9

BEACH SOCCER CILENTO’S CUP

Arena Lido Azzurro

a cura di: Associazione Keydreams

Giovedì 4

AGROPOLI INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

Fumeros De Verdad (Cuba)

Zona Faro

ore 18.30



Liscio sotto le stelle con Vincenzo e Sebastian

Spazio Polifunzionale Giovanni Paolo II

ore: 20.00

a cura di: Ass. New Generation

Venerdì 5

LUCIANO TARULLO IN CONCERTO

Parco Pubblico di Agropoli – ore 20.30



Sabato 6

SPETTACOLO DI DANZA

Parco Pubblico di Agropoli – ore 20.00

a cura di: Floppy Dance

Domenica 7

SPETTACOLO DI DANZA

Parco Pubblico di Agropoli – ore 20.00

a cura di: Terry Dance



6 – 7 LUGLIO

MARE & AMBIENTE – Mostra d’arte

Piazzetta Mad. di Costantinopoli – ore 19.00

a cura di: Ass. Akropolis Arte il Faro

Dal 10 al 13 LUGLIO

BEACH TENNIS AGROPOLI OPEN

Arena Lido Azzurro

a cura di: Associazione Keydreams

Giovedì 11

Liscio sotto le stelle con Vincenzo e Sebastian

Spazio Polifunzionale Giovanni Paolo II

ore: 20.00

a cura di: Ass. New Generation

Venerdì 12

AGROPOLI IN CENTRO

Musica – Artisti vari

Agropoli Centro – a partire dalle ore: 20.00

Domenica 14

Traina – Gara di pesca

a cura della Lega Navale Italiana sez. Agropoli

RADUNO TURISTICO DI MOTOVEICOLI D’EPOCA “AGROPOLI – ASCEA”

a cura: Auto Revival Club

Dal 14 al 16 LUGLIO

SUMMER VOLLEY

Arena Lido Azzurro

a cura di: Associazione Keydreams

Dal 15 al 19 LUGLIO

DEA – DANZA ESTATE AGROPOLI

A cura di: ExOrto Danza

Lunedì 15

STAZIONE SOTTO LE STELLE

Musica live, mercatini, animazione

Via Dante Alighieri



Martedì 16

FLASHBACK LIVE: REVIVAL 70/80/90

Loc. Madonna del Carmine – ore 20.00

Dal 17 al 21 LUGLIO

BEACH SOCCER YOUTH EDITION

Arena Lido Azzurro

a cura di: Associazione Keydreams

Dal 17 al 31 LUGLIO

BEACH SOCCER CUP – FINAL EIGHT

Arena Lido Azzurro

a cura di: Associazione Keydreams



Giovedì 18

AGROPOLI INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

Emanuele Marsico duo (Brasile)

Zona Faro – ore 18.30

Liscio sotto le stelle con Vincenzo e Sebastian

Spazio Polifunzionale Giovanni Paolo II

ore: 20.00

a cura di: Ass. New Generation

Domenica 21

VESPA TOUR AGROPOLI CILENTO

Raduno presso il Porto Turistico – ore 9.00

a cura: Vespa Club Agropoli

Dal 22 al 30 LUGLIO

BEACH SOCCER AKROPOLIS CUP

Arena Lido Azzurro

a cura di: Associazione Keydreams



Martedì 23

LA GRANDE BANDA DEL CILENTO – Concerto

con la partecipazione di Nicoletta D’Agosto

Scaloni Ennio Balbo – ore 21.30

Mercoledì 24

PROCESSIONE IN MARE IN ONORE DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI

Porto Turistico di Agropoli

ore 19.00

BORGO VIVO

Artisti vari

Centro Storico – a partire dalle ore 21.00

a cura di: Ass. Borgo Vivo

Giovedì 25

Liscio sotto le stelle con Vincenzo e Sebastian

Spazio Polifunzionale Giovanni Paolo II

ore: 20.00

a cura di: Ass. New Generation

Venerdì 26

AGROPOLI IN CENTRO

Musica – Artisti vari

Agropoli Centro – a partire dalle ore: 20.00

Sabato 27

FRANK MCCOMB

Centro Visite Trentova Tresino

ore 21.00

GLI ALTRI SIAMO NOI

Evento Artistico Benefico pro Save The Children

Tennis Club Village di Agropoli

Domenica 28

AGUARRIBA FLAMENCO

Spettacolo di Flamenco

Centro Visite Trentova Tresino

Ore 20.30

30 LUGLIO – 4 AGOSTO

FESTA DELL’ANTICA TREBBIATURA – II EDIZIONE

a cura dell’ass. I Catacatasci

AGOSTO

Giovedì 1

Liscio sotto le stelle con Vincenzo e Sebastian

Spazio Polifunzionale Giovanni Paolo II

ore: 20.00

a cura di: Ass. New Generation

Venerdì 2

NINO BUONOCORE IN CONCERTO

Centro Visite Trentova Tresino

ore: 20.30

A Cura di: Officina fuori le mura

Sabato 3

CONCERTO ALL’ALBA – I VIRTUOSI ITALIANIPiazza M. di Costantinopoli

ore 6.00



MASSIMILIANO GALLO

Centro Visite Trentova Tresino – ore 21.00

a cura di: Cilentart fest



Dal 4 al 22

Agropoli accoglie i bambini del Saharawi

a cura di Piccoli ambasciatori di pace

Domenica 4

MATTINE LIVE MUSIC

piazzetta Madonna della Pace – Ore 21.00

Lunedì 5

DONNE IN SCIOPERO

Centro Visite Trentova Tresino – ore 21.00

a cura di: Liceo Statale “Alfonso Gatto” – Agropoli

Mercoledì 7

NOTTE BLU IN THE CITY

Agropoli centro

Giovedì 8

AGROPOLI INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

Rednaks (Iran)

Zona Faro

ore 18.30

Liscio sotto le stelle con Vincenzo e Sebastian

Spazio Polifunzionale Giovanni Paolo II

ore: 20.00

a cura di: Ass. New Generation

Venerdì 9

COLLETTIVO LUNAZIONE

Centro storico – a partire dalle ore 11.00

a cura di: Cilentart Fest

MUNEDAIKO – NINA PONS

Spiaggia della Marina

ore 19.30

a cura di: Cilentart Fest

A TOYS ORCHESTRA

Centro Visite Trentova Tresino

ore 22.00

a cura di: Cilentart Fest

Domenica 11

TRENTOVA MUSIC VILLAGE

Live – Artisti vari

Centro Visite Trentova Tresino

a partire dalle ore: 21.00

Lunedì 12

JOVA BAND

Piazza Vittorio Veneto

ore 21.00

a cura di: Ass. Madonna del Pozzo

Mercoledì 14

IL FALO’

Spiaggia nei pressi del Lido Venere

a cura di: Ass. I Catacatasci

Giovedì 15

IL FALO’

Spiaggia nei pressi del Lido Venere

a cura di: Ass. I Catacatasci

Liscio sotto le stelle con Vincenzo e Sebastian

Spazio Polifunzionale Giovanni Paolo II

ore: 20.00

a cura di: Ass. New Generation

Domenica 18

AGROPOLI IN CENTRO

Musica – Artisti vari

Agropoli Centro – a partire dalle ore: 20.00

Giovedì 22

Liscio sotto le stelle con Vincenzo e Sebastian

Spazio Polifunzionale Giovanni Paolo II

ore: 20.00

a cura di: Ass. New Generation

AGROPOLI INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

Rosanna Mennella Duo Jazz (USA)

Zona Faro – ore: 18.30

Venerdì 23

AGROPOLI IN CENTRO

Musica – Artisti vari

Agropoli Centro – a partire dalle ore: 20.00

Sabato 24

BORGO VIVO

Artisti vari

Centro Storico – a partire dalle ore 21.00

a cura di: Ass. Borgo Vivo



Martedì 27

MEDEA

Fossato del Castello Angioino Aragonese

ore 20.30a cura di Scuola di Teatro Ennio Balbo

Mercoledì 28

NOTTE BLU ON THE BEACH

Lungomare San Marco – Via Risorgimentoa cura dell’Ass. san Marco Via Risorgimento

Giovedì 29

AGROPOLI INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

Sinea Trio (Italia)

La Fornace – Museo di archeologia industriale

ore 18.30



PARTITA A SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI PRESSO CENTRO STORICO

Fossato del castello Angioino Aragonese

ore 20.30

a cura di: Asd Scacchi Agropoli

Liscio sotto le stelle con Vincenzo e Sebastian

Spazio Polifunzionale Giovanni Paolo II

ore: 20.00

a cura di: Ass. New Generation

29-30 AGOSTO

Alfonso D’Aragona, Duca di Calabria in visita al Castello di Agropoli

Fossato del castello Angioino Aragonese

ore 20.30

a cura di: Amalphis

SETTEMBRE

1 – 30 SETTEMBRE

SETTEMBRE CULTURALE

Giardini “A. Giuda” – La Fornacea cura di: ass. Campania Cultura

Sabato 7 – Domenica 8

FESTIVAL SPAZIALE

Centro Visite Trentova – Tresino

a cura di: Associazione Altrospazio

Domenica 8

Velalonga agropolese – velata altura

A cura della Lega Navale Italiana sez. Agropoli

13 – 14 – 15

TRENTOVA TRESINO OUTDOOR VILLAGE

Alla scoperta degli sport all’aperto nell’area naturalistica più grande d’Italia

13 – 14 – 15

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

Manifestazione itinerante

a cura di: Ass. Pegasus

OTTOBRE

Giovedì 31

LA NOTTE DI HALLOWEEN

C.so Garibaldi – Piazza V. Veneto

a partire dalle ore 19.00

NOVEMBRE

Mercoledì 6

APERTURA NONA STAGIONE TEATRALE

Cineteatro Eduardo De Filippo

DICEMBRE

Domenica 1

Accensione luminarie

Dal 1 dicembre

Mostra dei Presepi presso La Fornace



Dal 1 dicembre aI 6 gennaio

Il Natale delle Meraviglie

Agropoli Centro – Parco L. Bonifacio – Centro Storico

Sabato 7 Dicembre

CHRISTMAS WALKING

Via Risorgimento

ore: 10.00

a cura di Ass. Pegasus

Venerdì 13 Dicembre

CONCERTO DAVANTI AL PRESEPE

Chiesa Mad. delle Grazie

ore 19.00



Giovedì 19 Dicembre

DISEGNA IL TUO NATALE

Oratorio Giovanni Paolo II

a cura di: C.R.I. sez. Agropoli Cilento



Venerdì 20 Dicembre

CONCERTO DAVANTI AL PRESEPE

Chiesa Sacro Cuore

ore 19.00



Mercoledì 25 e Giovedì

VOLA AMURANZA, VOLA!

Chiesa SS. Pietro e Paolo

ore 19.00

a cura di: Amalphis



Venerdì 27 Dicembre

CONCERTO DAVANTI AL PRESEPE

Chiesa Mad. di Costantinopoli

ore 19.00

TUTTE LE DOMENICHE

IL NATALE E’ DEI BAMBINI

Piazza V. Veneto

ore 10.00

2025

GENNAIO

Mercoledì 1

CAPODANNO ITALIANO

Music show

Piazza V. Veneto

ore 21.00

Venerdì 3

VOLA AMURANZA, VOLA!

Chiesa SS. Pietro e Paolo

ORE 19.00

a cura di: Amalphis



Lunedì 6

LA BEFANA ARRIVA IN ELICOTTERO

Piazza Mediterraneo

ore 10.00

a cura di: C.R.I. sez. Agropoli Cilento



LA BEFANA DELLA SOLIDARIETA’

Saletta Sacro Cuore

ore 15.00

a cura di: Oratorio Padre Giacomo Selvi

TUTTE LE DOMENICHE

Il Natale è dei bambini

Piazza V. Veneto

ore 10.30

FEBBRAIO

14 – 15 – 16 Febbraio

IL BORGO D’ORO DEGLI INNAMORATI

Centro storico di Agropoli

Domenica 23

ASPETTANDO CARNEVALE

Piazza Vittorio Veneto

dalle ore 10.00

MARZO

Dal 1 al 31

MOSTRA DEL CARNEVALE AGROPOLESE

La Fornace – Museo di archeologia industriale

Foto e video inediti del Carnevale di Agropoli

Sabato 1ASPETTANDO CARNEVALE

Rione Moio

a partire dalle ore 10.00

Domenica 2

MISS CARNEVALE E MISS CARNEVALE BABY

A seguire: Animazione per bambini

Cineteatro “E. De Filippo”

Domenica 2

PRIMA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI

Grande Corso Mascherato con sfilata di fantastici Carri allegorici e Gruppi mascherati. I Carri allegorici sfileranno con Partenza da Via S. D’Acquisto e percorrendo Via Pio X, arriveranno in Piazza V. Veneto.

Lunedì 3

LA CORRIDA – DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

presso Palazzetto dello Sport “Di Concilio”ore 20:00

Martedì 4

SECONDA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI

Grande Corso Mascherato con sfilata di fantastici Carri allegorici e Gruppi mascherati. I Carri allegorici sfileranno con Partenza dal Lungomare S. Marco e percorrendo Viale Risorgimento, Via A. De Gasperi, Via Piave, Via Duca S. Felice, arriveranno in Piazza V. Veneto.

a partire dalle ore 15.00

Martedì 4

ASPETTANDO I CARRI

Spettacolo sul palco In P.zza V. Veneto

a partire dalle ore 15.00

Sabato 29

STRACITTADINA AGROPOLI

Raduno Via Risorgimento – ore 17.00

a cura di: Associazione Pegasus

Domenica 30

Half Marathon

a cura di: Associazione Libertas Agropoli

APRILE

Dal 16 al 20

TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE CITTÀ DI AGROPOLI

a cura di: Associazione Agropoli eventi

Lunedì 21

PASQUETTA AL CENTRO VISITE

Attività outdoor – Trekking – Mountain Bike – Escursioni nell’Area Naturalistica

MAGGIO

Giovedì 1

TRENTOVA TRESINO OUTDOOR VILLAGE

Alla scoperta degli sport all’aperto nell’area naturalistica più grande d’Italia

Tutti i venerdì

IL MAGGIO DELLA MUSICA

a cura di: Associazione Musicagropoli – Agropoli Città della musica

GIUGNO

Giovedì 26

PARTITA A SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI PRESSO CENTRO STORICO

II edizione

Fossato del castello angioino aragonese

ore 20.30

a cura di: Asd Scacchi Agropoli

Giovedì 26 e Venerdì 27

Alfonso D’Aragona, Duca di Calabria in visita al Castello di Agropoli

Fossato del castello angioino aragonese

ore 20.30

a cura di: Amalphis

LUGLIO

Sabato 26L’ASSALTO DEI TURCHI AD AGROPOLI DEL 29 GIUGNO 1630

Spiaggia della Marina – Centro storico

AGOSTO

Venerdì 7

NOTTE BLU IN THE CITY

Agropoli centro



Mercoledì 27

NOTTE BLU ON THE BEACH

Lungomare San Marco – Via Risorgimentoa cura dell’Ass. San Marco Via Risorgimento

SETTEMBRE

1 – 30 SETTEMBRE

SETTEMBRE CULTURALE

a cura di: ass. Campania Cultura

OTTOBRE

Giovedì 31

LA NOTTE DI HALLOWEEN

Lungomare San Marco

a partire dalle ore 19.00

DICEMBRE

IL NATALE DELLE MERAVIGLIE

IL PRESEPE VIVENTE

Il programma potrà essere soggetto a variazioni/integrazioni