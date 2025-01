Agropoli: ancora polemiche sulla composizione della giunta comunale

Le dinamiche politiche post crisi amministrativa ad Agropoli continuano a far discutere. Il consigliere comunale Raffaele Pesce ha espresso forti perplessità sulla composizione della nuova giunta, in particolare sull’ingresso dell’ex candidato sindaco Elvira Serra e di conseguenza sull’ingresso in assise del primo dei non eletti, Ubaldo Serra.

Un’alleanza inattesa

«Il PD è riuscito a concedere alla “coalizione Serra”, già antagonista in campagna elettorale, con 1169 voti a sindaco e 961 voti di lista, un assessore e un consigliere comunale, rafforzando la stessa», osserva Pesce.

Il consigliere di minoranza ha espresso dubbi su questa scelta identificata come un segnale di debolezza e di incapacità di governare in modo autonomo da parte della maggioranza consiliare.

«Faccio i migliori auguri al neo consigliere Ubaldo Serra che, da primo dei non eletti della coalizione capeggiata dalla zia Elvira, subentrerà alla stessa in consiglio comunale, stante la nomina di quest’ultima ad assessore. Mi fa piacere che entri in consiglio, come gli ho scritto – aggiunge Pesce – Non mi fa piacere che entri nella maggioranza costituita dalla coalizione contro la quale si è candidato, e soprattutto che entri in questa maggioranza, come pure gli ho scritto».

«Non una bella situazione per l’amico Ubaldo, me ne rendo conto, ma sarà sempre libero di fare le sue scelte», conclude.