Agropoli, ancora ladri in azione: furto nell’Istituto scolastico di località Mattine. Ingente il bottino

Ancora ladri in azione ad Agropoli. Questa volta i malviventi hanno preso di mira l’istituto scolastico di località Mattine. Il colpo è avvenuto durante la notte.

La ricostruzione

Stando alle prime ricostruzioni i ladri sono riusciti ad accedere attraverso una porta sul retro. Una volta dentro hanno portato via tutto ciò, di valore, che si sono trovati davanti, Lim, pc e addirittura una macchinetta del caffè. La scoperta è stata fatta questa mattina quando il personale scolastico ha aperto le porte della scuola per dare il via alle attività didattiche.

Gli interventi

Immediatamente è stata informata la dirigente del secondo circolo Agropoli – San Marco, Carmela Maria Verrelli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Già in passato sono avvenuti furti negli istituti scolastici di Agropoli. L’ultimo caso presso la scuola Landolfì di Piazza della Repubblica.