Agropoli, ancora furti: colpo in località Madonna del Carmine

Non accenna a placarsi l’ondata di furti che sta interessando il Cilento. Ancora una volta ignoti sono riusciti ad entrare in azione alla periferia di Agropoli, in località Madonna del Carmine. Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di ieri.

L’azione dei malviventi

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti ad accedere in un appartamento già preso di mira in un’altra occasione e a portare via gli oggetti di valore trovati rovistando all’interno.

I proprietari si sono accorti di quanto accaduto soltanto al loro rientro, trovando tutto a soqquadro e non hanno potuto far altro che presentare denuncia ai carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini.

Nelle scorse settimane altri colpi sono stati registrati sul territorio, sempre in aree periferiche, in particolare località Mattine.