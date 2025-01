Agropoli, ancora furti. Colpi in località Moio

Raffica di furti ad Agropoli. Diversi colpi sono stati segnalati nella notte in località Moio, nei pressi di via Piano delle Pere. I ladri avrebbero agito in ben tre abitazioni (una delle quali adibita a B&B) ed in un vivaio.

I colpi

I proprietari si sono accorti stamattina che ignoti avevano violato le loro proprietà, notando le recinzioni rotte o ingressi parzialmente aperti. Probabile che ad agire sia stata la stessa banda. Infatti i furti sono avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro.

Chiesta maggior sicurezza

Preoccupazione tra i residenti che da tempo temono per la loro sicurezza. Sono diversi, infatti, i colpi segnalati nelle ultime settimane che hanno portato a rialzare il livello di guardia. «Serve più sicurezza, abbiamo chiesto anche al Comune di implementare il sistema di videosorveglianza affinché sia possibile individuare persone o auto che accedono a quest’area», dice un cittadino. Una richiesta solo parzialmente ascoltata. Inoltre pare che una telecamere posizionata proprio in via Piano delle Pere sia stata recentemente smontata.