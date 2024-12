Agropoli, allarme furti. La rabbia dei residente della Madonna del Carmine: «Siamo abbandonati»

Non si placa l’allarme furti nel Cilento. Nelle ultime 48 ore diversi episodi si stanno registrando sul territorio, da Agropoli a Vallo della Lucania, passando per Casal Velino e Salento.

Paura in località Madonna del Carmine

Nel centro costiero ad essere presa di mira ormai da giorni è la frazione Madonna del Carmine. Sei i furti in poco tempo, tra martedì e mercoledì. I colpi si registrano in appartamento con un modus operandi sempre simile. I malviventi, probabilmente consapevoli delle abitudini dei proprietari, si intrufolano da balconi e finestre. Una volta dentro mettono tutto a soqquadro alla ricerca di preziosi e soprattutto denaro contante. La settimana scorsa i carabinieri riuscirono anche ad intercettare l’auto di presunti malviventi che però si dileguarono.

La rabbia dei residenti

Grande la rabbia dei residenti che chiedono interventi mirati. «Siamo abbandonati, dice uno di loro, non ci sono controlli ed anche i lampioni della pubblica illuminazione sono pochi e talvolta non funzionanti. Dobbiamo organizzarci in ronde? Qualcuno così prima o poi si farà male», è l’amara riflessione di un cittadino.

Madonna del Carmine è la località dove sono stati segnalati più colpi negli ultimi giorni, ma episodi sporadici si segnalano anche nella frazione Moio, già in altre circostanze presa di mira dai soliti ignoti.

Ma il problema si presenta anche in altre località, da Casal Velino a Salento, da Castelnuovo Cilento a Vallo della Lucania, tutte zone vicine a vie di fuga, in particolare la Cilentana,