Agropoli: alla scoperta dell’associazione “ASD Patricia Sailing Team”

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD Patricia Sailing Team”, è una fervida sostenitrice dello spirito della vela e della cultura marinaresca. Lo scopo è focalizzato sulla promozione dello sport della vela, considerata una vera e propria filosofia di vita, capace di unire passione, abilità e rispetto per il mare.

La Patricia Sailing Tema ha già effettuato alcune delle più importanti regate a livello nazionale come la 151 Miglia e la Regata dei Tre Golfi, ma le ambizioni non finiscono qui, il team è già pronto ad affrontare nuove avventure con la speranza di portare in alto il nome di Agropoli.

Un equipaggio misto con persone locali e anche ragazzi che provengono da città vicine al Cilento, un giusto mix anche anagrafico che permette alla Patricia Sailing Team di essere uno dei migliori team nel panorama nazionale dilettantistico.