Agropoli si prepara a festeggiare San Francesco d’Assisi, il santo che secondo la leggenda, in più punti confermata dalla storia, fece tappa in città di ritorno dalla Terra Santa. Ricco il programma degli appuntamenti che prenderanno il via già nel weekend. La festa del 4 ottobre chiuderà l’anno giubilare. Ne parliamo con il parroco don Carlo Pisani.