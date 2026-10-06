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Agropoli, al via la campagna contro la violenza di genere: incontri nelle scuole ben prima del 25 novembre

Ad Agropoli parte la campagna contro la violenza di genere: incontri nelle scuole per educare i giovani al rispetto, ben prima del 25 novembre

Di:
Ernesto Rocco
Agropoli, al via la campagna contro la violenza di genere: incontri nelle scuole ben prima del 25 novembre

Ad Agropoli prende il via una nuova campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il programma prevede un calendario di incontri e attività rivolti agli istituti scolastici cittadini, che parte con largo anticipo rispetto al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un calendario di incontri nelle scuole cittadine

L’iniziativa, promossa dall’assessore Elvira Serra, coinvolgerà gli istituti di Agropoli con appuntamenti ed attività distribuiti nelle settimane precedenti alla ricorrenza. La scelta di anticipare l’avvio risponde all’esigenza di costruire un percorso strutturato e continuativo, senza limitare il tema a una singola data simbolica.

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Al centro del progetto ci sono gli studenti, protagonisti di momenti di confronto pensati per avvicinarli a questioni che toccano da vicino la loro crescita personale e le relazioni quotidiane.

Gli obiettivi: rispetto, prevenzione e contrasto alle discriminazioni

Il percorso nasce con lo scopo di informare e sensibilizzare i più giovani su alcuni temi fondamentali:

  • il rispetto reciproco;
  • la prevenzione della violenza;
  • il contrasto a ogni forma di discriminazione.

L’obiettivo dichiarato è promuovere una cultura della consapevolezza, a partire dall’ambiente scolastico, luogo privilegiato per l’educazione e la formazione dei futuri cittadini, ma con una ricaduta che si estende anche oltre le aule.

Il 25 novembre: perché la data è importante

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite. Ogni anno la ricorrenza è l’occasione per iniziative, eventi e momenti di riflessione in tutta Italia. Con la campagna di Agropoli, la città sceglie di affiancare alla ricorrenza un lavoro educativo di lungo periodo.

Perché l’educazione dei giovani fa la differenza

Coinvolgere le scuole significa agire sulla prevenzione, intervenendo sugli atteggiamenti e sui modelli di comportamento prima che si consolidino. Il dialogo con studentesse e studenti, in un contesto strutturato, è uno degli strumenti più efficaci per promuovere relazioni basate sul rispetto e per aiutare i ragazzi a riconoscere i segnali della violenza e della discriminazione.

Per chi avesse bisogno di aiuto o volesse segnalare una situazione di violenza, in Italia è attivo il numero gratuito 1522, servizio pubblico di ascolto e supporto per le vittime di violenza e stalking, disponibile 24 ore su 24.

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